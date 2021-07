Etiqueta na Decoração e Centro de Mesa

A decoração e o centro de mesa têm de ser muito bem estudados, e nunca serem dispostos por mero acaso. Por questões protocolares, não é qualquer tipo de decoração e centro de mesa que melhor assentam numa mesa ou sequer são permitidos.

No centro da mesa existem alturas opcionais que são válidas e resultam bem. Portanto, pode e deve-se optar por colocar um arranjo floral ou de frutas, mas há que ter em mente que não deve ser demasiado alto (a regra geral é que não devem exceder os 20 cm de altura) e volumoso, para que não se perca o equilíbrio e para não interferirem no campo de visão e conversação entre os convivas. Também pode decidir-se por um objeto decorativo que comine bem e que se adeque. Deve ter sempre em atenção o arranjo de flores, para que não tenha aromas fortes e demasiado característicos, de forma a não ocultarem os aromas das iguarias ou, ainda, no caso de algum hóspede não apreciar determinado cheiro.

Igualmente importante é a cor representativa do evento ou cerimónia, que se traduz a natureza, motivo e tom do acontecimento. As cores podem estar representadas nas flores, frutas, toalhas e louças.

Regra geral, quando se decora uma mesa para um banquete ou serviço especial, oficial ou privado, são descritas algumas das cores de maior simbolismo:

Rituais de passagem e oficiais

Casamento - flores brancas ou de cores suaves;

Batizados - flores azuis para meninos ou cor-de-rosa para meninas;

Homenagens a diplomatas - as cores das flores devem estar de acordo com as cores que representam as respetivas bandeiras nacionais;

Cores e Flores

Branco – jarros, lírios, rosas, orquídeas, túlipas, etc.;

Rosa – rosas; açucenas, dálias, etc.;

Amarelo – narcisos, lírios, girassóis, etc.;

Laranja – lírios, girassóis, etc.;

Encarnado/vermelho – rosas, túlipas, gerberas, etc.;

Azul – túlipas, jacintos, etc.

Também a colocação de candelabros ou castiçais com velas fazem, juntamente com os arranjos de flores, um interessante conjunto decorativo, mas, de relembrar, que os candelabros ou castiçais com velas apenas se usam ao jantar (com velas acesas para a noite).