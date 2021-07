Banco de Fomento

Dizem-me que Vítor Fernandes já tinha sido nomeado por Sócrates para a gestão de Bancos. Se for assim, justificam-se todas as reservas.





Na verdade, nem sei quem é Vítor Fernandes, e reconheço que não podemos deixar o MP intervir na política, sob o pretexto de fazer investigações ruinosas, em que gastam muito dinheiro público mas não conseguem condenações.

Mas dizem-me que Vítor Fernandes já tinha sido nomeado por Sócrates para a gestão de Bancos. Se for assim, justificam-se todas as reservas, e deve-se criticar quem o nomeou. A começar por todo o Governo.

De resto, não me admira nada que o MP se ponha a investigar qualquer pessoa da equipa de Ramalho no Novo Banco. Se a investigação for bem feita, os contribuintes, que muito têm contribuído para o Banco, devem agradecer.