1782 Estreou há 239 anos a ópera de Mozart O Rapto do Serralho, em Viena.

1212 Teve lugar há 809 anos a batalha de Navas de Tolosa, em que, depois que o Papa Inocêncio III convocar os cavaleiros europeus para uma cruzada, as forças dos reis Afonso VIII de Castela, Sancho VII de Navarra, Pedro II de Aragão e Afonso II de Portugal derrotarm as tropas muçulmanas berberes do Califado Almóada, marcando um ponto de virada significativo na Reconquista e na história medieval da Península Ibérica.

1918 Execução há 103 anos do Czar da Rússia Nicolau II e família, pelas autoridades bolcheviques, em Ekaterinburgo 8para vergonha dos primos ingleses, que não o terão querido receber).

1945 Início da Era Nuclear:, há 76 anos, quando os EUA realizaram, no Projeto Manhattan, a Experiência Trinity, detonando com sucesso uma bomba nuclear de plutônio — a primeira explosão nuclear da história.

1947 O Parlamento britânico aprovou há 74 anos a independência da Índia, que seria proclamada depois, a 15 de Agosto.

1965 Inauguração há 56 anos do túnel do Monte Branco, que liga a França e a Itália, sob os Alpes.

1969 Lançamento há 52 anos da nave espacial norte-americana Apolo XI, de Cabo Canaveral, na Florida, que tinha como missão levar o homem à Lua.

1974 A Guiné-Bissau fez há 47 anos o pedido formal de adesão às Nações Unidas, que tinham reconhecido a independência do país em 1973, no âmbito da Organização.

1991 Na declaração política adotada na Cimeira de Londres, há 30 anos, os sete países mais ricos (G7) confirmaram o apoio à Perestroika de Gorbatchov.

2006 Israel bombardeou há 15 anos o aeroporto de Beirute e destruiu as instalações da televisão do Hezbollah na capital libanesa.

2007 Começaram a funcionar em Lisboa, há 14 anos, 21 radares de controlo da velocidade.

2008 A Câmara de Lisboa aprovou há 13 anos em reunião do executivo municipal a cedência da Casa dos Bicos para a instalação da Fundação José Saramago, que acolheu a biblioteca do prémio Nobel português da Literatura.

2019 O Parlamento Europeu confirmou há 2 anos a alemã Ursula von der Leyen, a candidata de Markel, como presidente da Comissão.

2021 O RU e Boris Johnson continuam a preparar a reabertura total do país para dia 19, 2ª-feira, apesar de o Covid 19 se estar a espalhar como nunca (na variante Delta ou Indiana).