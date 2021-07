Modalidade 'Casa Aberta' retomada esta sexta-feira para pessoas com 40 anos ou mais

A modalidade ‘Casa Aberta’, que permite a vacinação contra a covid-19 sem necessidade de agendamento prévio, até agora disponível apenas para pessoas com 40 anos ou mais, irá ser retomada esta sexta-feira, a partir das 15h00, anunciou a task force responsável pelo processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal.

Recorde-se que esta modalidade tinha sido interrompida devido à suspensão de um lote de vacinas da farmacêutica Janssen, associados a episódios de desmaio em Mafra, e consequente redução na disponibilidade de vacinas. Contudo, esta quinta-feira, o Infarmed levantou as restrições, depois de informar que as análises ao lote das vacinas associados a estes episódios estão “em conformidade”, assim como todos os restantes lotes em distribuição.

Segundo a tark force liderada pelo almirante Henrique Gouveia e Melo, a partir de dia 19, segunda-feira, a modalidade ‘Casa Aberta’ será exclusivamente com vacinas da Janssen para mulheres com 50 anos ou mais, conforme definido pela Direção-Geral de Saúde, ou homens de qualquer idade - contudo, sublinhe-se, a modalidade ‘Casa Aberta’ está disponível apenas para pessoas com mais de 40 anos.

Recorde-se que esta modalidade pode ser utilizada apenas para quem não tenha sido infetado com covid-19 nos últimos seis meses e os interessados devem dirigir-se ao centro de vacinação, correspondente ao centro de saúde onde estão inscritos, respeitando os horários específicos para a ‘casa aberta’.