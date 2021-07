Condenado por violação entra clandestinamente em carro de mulher e tenta atos sexuais após despiste da viatura

Mulher despistou-se depois de se aperceber da presença do agora detido no seu carro.





A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 48 anos, suspeito de um crime de coação sexual, ocorrido no dia 9 de maio deste ano, na Maia.

A autoridade revela em comunicado, esta sexta-feira, que, na madrugada do dia em questão, o arguido aproveitou “o facto de a vítima, uma mulher de 59 anos, estar a carregar a sua viatura”, para se introduzir "furtivamente" no seu interior.

“Depois de a mesma ter iniciado a marcha em direção à sua residência, aquele surpreendeu-a, o que provocou o despiste e abandono da viatura e a tentativa de fuga da vítima apeada pela faixa de rodagem. Com a vítima indefesa, prostrada no chão, o arguido procurou praticar atos sexuais de relevo; porém, face à aproximação de viaturas ao local, acabou por fugir”, informa a PJ.

O detido, operário de construção civil, com antecedentes criminais por violação, pelos quais cumpriu pena efetiva de prisão e encontrando-se com pulseira eletrónica no âmbito de inquérito por violência doméstica, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.