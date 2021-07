Há quase 50 mil casos de covid-19 ativos em Portugal. Incidência continua a aumentar mas Rt desce

Internamentos não param de aumentar e há já mais de 49 mil casos ativos no país. A incidência voltou a disparar, mas o índice de transmissibilidade desceu. Mais de 170 concelhos estão acima do limite de incidência estabelecido pelo Governo.





Portugal registou 3.547 novos casos de covid-19 e sete mortes associadas à doença, nas últimas 24 horas. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, o país soma agora um total acumulado de 923.747 infetados desde o início da pandemia e 17.194 vítimas mortais.

O boletim revela que 1.160 dos 3.547 novos casos foram diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo, 1.305 no Norte, 304 no Centro, 302 no Algarve e 105 no Alentejo. Nos Açores há 50 novas infeções e na Madeira 21.

No que diz respeito às sete mortes registadas, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e duas no Algarve.

Depois de ontem se registar o número de internados com covid-19 mais elevado dos últimos quatro meses, este parâmetro voltou a subir. Há agora 778 infetados a receber tratamento hospitalar, mais quatro do que ontem – este número é o mais elevado desde 19 de março, quando havia 789 doentes covid nos hospitais portugueses. Há agora 171 doentes, menos três face ao último balanço, em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 2.571 pessoas recuperaram da doença, elevando o número total de recuperados desde o início da pandemia para 857.108.

Há agora 49.445 casos de covid-19 ativos no país, mais 969 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 79.625 contactos em vigilância.

Os valores da incidência e do incide de transmissibilidade (Rt) foram atualizados e mostram que o Rt desceu, mas a incidência continua a aumentar. Portugal mantém-se no vermelho da matriz de risco.

Segundo os dados divulgados esta sexta-feira, Portugal tem uma incidência de 355,5 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última atualização, quarta-feira, era de 336,3 casos por 100 mil habitantes.

Quando considerado apenas o continente, a incidência é de 336,7 casos por 100 mil habitantes e era de 346,5.

Já o Rt desceu de 1,14 a nível nacional para 1,12 e no continente de 1,15 para 1,13.

O boletim de hoje, como é habitual à sexta-feira, revela ainda informação sobre a evolução da covid-19 nos vários concelhos do país. Há agora 175 concelhos com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - o limite de incidência estabelecido pelo Governo. Há uma semana eram 130.

Os concelhos onde a situação é mais crítica são Albufeira (1.291 casos por 100 mil habitantes), Loulé (1.176) e Lagoa, nos Açores, (1.003).