"O turismo é a alma do país. Foi o setor que nos tirou da última crise"

João Fernandes ‘censura’ as medidas anunciadas de restrição anunciadas pelo Governo porque considerar que são tardias para a sua aplicação. Responsável defende que as mesmas deveriam ser anunciadas à terça-feira para dar tempo de serem implementadas. Mas prefere que sejam anunciadas em cima da hora do que fechar sector.





por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

Alguma vez imaginou ver o Algarve assim?

Não, a expectativa que todos tínhamos até fevereiro – até porque o Algarve estava a crescer mais de 15% na época baixa – era atenuar a sazonalidade fora da época alta. As perspetivas eram que iríamos ter mais um ano recorde de procura nacional e internacional. Fomos apanhados completamente desprevenidos, nunca imaginei viver uma circunstância destas. Tomei posse no final de julho de 2018 e desafios não me faltaram. Passados oito dias tinha os incêndios de Monchique com o Reino Unido a dizer que o Algarve estava a arder e felizmente conseguimos ultrapassar essa adversidade. Tive o Brexit à porta com falências de três companhias aéreas que valiam 10% dos passageiros no aeroporto de Faro. Era o caso da Monarch, da Air Berlin e da Niki. Tive a greve dos motoristas de matérias perigosas com especial impacto no Algarve porque foi na Páscoa e a 15 de agosto, mas tudo isso a região conseguiu ultrapassar.

Foi o início de um mandato atribulado...

Ainda não tive outra realidade. Mas os resultados seja por via do impacto do referendo do Brexit, seja por via destas circunstâncias que referi foram sendo sempre ultrapassados. Recuperámos a procura britânica, a capacidade aérea e vemos projetos turísticos a aparecerem. Isso também é um sinal de esperança.

A Associação de Hotelaria de Portugal já veio admitir que a retoma ‘abortou’...

Há dois meses, a expectativa era de termos uma procura privilegiada, nomeadamente por parte do mercado britânico, já que a 17 de maio decidiu colocar-nos na lista verde e o Algarve é o principal destino em Portugal para os britânicos. Também nesse mesmo dia, a Alemanha tinha retirado Portugal da lista vermelha, logo o Algarve iria beneficiar. Ou seja, nas duas semanas seguintes, tivemos uma procura interessante que indiciava que iríamos ter um bom verão, a que se juntava a procura nacional que, o ano passado até foi superior ao ano recorde de 2019 nos meses de agosto, setembro e outubro. O Algarve teve mais dormidas de portugueses nesses meses face ao que tinha tido no período homólogo do ano anterior, sem pandemia. É claro que ao longo do ano teve um decréscimo, mas pensámos que íamos repetir essa realidade. Duas semanas depois assistimos a uma realidade completamente distinta, apareceu uma nova estirpe a evoluir muito rapidamente em Portugal e no Reino Unido. E vemos agora que se está a espalhar em toda a Europa.

Acha que essas decisões foram políticas?

Quando chegámos a meados de junho já com a realidade do fecho do corredor aéreo – porque nos retiraram da lista verde no caso britânico e com a Alemanha a reavaliar a situação de Portugal dias depois – percebemos que não iríamos ter o resultado que esperávamos. Com o avanço da vacinação e com a entrada do certificado digital, a esperança era que houvesse um verão diferente com a tal procura externa e interna. Mas fomos vendo que, independentemente desse consenso que foi estabelecido no Conselho Europeu, por exemplo, a Alemanha no dia 23 apresentou um relatório publicado do Instituto Robert Koch sobre a estirpe Delta, em que os principais países da entrada desta estripe na Alemanha eram o Afeganistão, Itália e Rússia. Mas passado dois dias veda o acesso a Portugal, não é muito lógico. O que parece à distância de quem não está envolvido nestas discussões é que houve uma penalização sobre a posição portuguesa de ter antecipado a possibilidade dos britânicos viajarem para Portugal.

E que coincidiu com a Champions...

O que já percebemos é que a Champions, pelos dados que são públicos, não foi o foco para a proliferação da estirpe Delta, até porque tem um foco mais expressivo em Lisboa. Parece-me que o Governo britânico já tinha premeditado esta medida, no sentido que durante o período de férias intermédios permitiam às famílias com miúdos em idades escolares viajarem para fora, terem algum desafogo até à data que tinham previsto acabar com essa liberdade. Parece-me que é mais lógico entender isto à luz de uma medida de política interna, mais do que uma questão diplomática entre países. Agora apanhou toda a gente de surpresa porque os gregos estavam à espera de ver as suas ilhas a migrarem para o corredor verde, os espanhóis com as Canárias e as Baleares com essa expectativa e nós de permanecermos. E a verdade é que nem Malta que tinha, na altura, nove casos por cem mil habitantes foi incluída na lista verde. Houve uma opção claramente política, o que criticamos é que foi mascarada de um problema que supostamente existia em Portugal e que ainda hoje está por descobrir depois de rastreios epidemiológicos, em que não identificaram nenhum grande foco de uma estirpe do Nepal. Identificam-se sim a estirpe Delta.

Ao mesmo tempo, Portugal tem cada vez mais restrições. Não desincentiva a procura?

Há uma coisa que foi menos conseguida por parte do Governo que é anunciar à quinta-feira uma medida que é nova, que implica esclarecimento, tempo de adaptação, à sexta publicar as regras e os esclarecimentos e entrar em vigor no sábado, como aconteceu na semana passada. Esse tempo de resposta como o ministro da Economia já veio reconhecer é desadequado. Ainda assim, o caminho que o Governo português tem vindo a trilhar, assim como muitos outros Governos, não é apenas de restringir e de confinar. Apresenta uma medida que permite casar com os instrumentos que hoje temos para manter a atividade económica e não fechá-la, mas garantindo saúde. Isso são boas medidas, acho é que foram apresentadas muito em cima da hora. Tenho falado com inúmeros restaurantes e alojamentos turísticos que, numa primeira fase, estranharam as medidas, tiveram dificuldades em perceber como é que as iam implementar e agora são os seus principais defensores porque perceberam que a contraproposta a essa situação era fechar.

