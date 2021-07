"Viajei no Cessna de Sá Carneiro horas antes da tragédia de Camarate"

É um dos fotógrafos que mais lidou com políticos. Trabalhou diretamente com Sá Carneiro, Balsemão, Cavaco e Marcelo, de quem é fotógrafo oficial. Deste, diz o melhor, que é um humanista. As histórias de Rui Ochoa que estreia esta semana uma exposição diferente.





Lembro-me do Rui Ochoa há mais de 30 anos, quando a sua pronúncia do norte se fazia ouvir nos corredores da Duque de Palmela. Quando passei a jornalista o Rui acompanhou-me em muitos trabalhos. Fosse em reportagem ou em entrevistas. Apesar de ele ser um dos nomes maiores da fotografia e eu um jovem em início de carreira – depois de ter sido estafeta e secretário de redação –, o Rui perguntava sempre qual era o ângulo do trabalho e se eu precisava de alguma fotografia em específico. Algo que muito poucos praticavam, pois na altura muitos fotógrafos não sabiam ainda bem o que era trabalho de equipa – recordo-me de ir fazer um ‘comício’ da ASPP na Voz do Operário, no tempo em que o histórico José Carreira era o líder dos polícias, e Álvaro Marçal, o agente que tinha estado nos secos e passara para os molhados. Isto é: na célebre manifestação de polícias contra polícias, Marçal foi um dos agrediu com canhões de água os seus companheiros, tendo depois passado para o outro lado da barricada quando se ‘sindicalizou’. Como ia escrever sobre ele disse ao fotógrafo que queria uma foto do Marçal, sendo a resposta lapidar: ‘Faz o teu trabalho que eu faço o meu’. O Rui, no que diz respeito ao trabalho, nunca foi dessa turma. Tantos anos depois estamos frente-a-frente, eu a entrevistá-lo e ele a responder. No dia 22 inaugurará a sua exposição Acasos, que estará patente ao público até 28 de agosto, na Galeria de arte moderna da Sociedade Nacional de Belas Artes, na Rua Barata Salgueiro, em Lisboa. Com curadoria de Elisa Ochoa, sua filha, Rui pretende mostrar um outro olhar fora da política.

«Com o alto patrocínio da Presidência da República, a exposição reúne 23 trabalhos do fotógrafo, focando na captação dos Acasos na fotografia e, por essa razão, no papel da expressão artística enquanto tal», lê-se no catálogo da exposição. Aqui fica a entrevista do homem que foi fotógrafo ‘ofical’ de Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa – de quem ainda é.

Tens 72 anos, há 30 anos imaginavas-te a fazer uma exposição de fotografia totalmente diferente daquilo que tinha sido o teu percurso?

Sempre pensei isso, sempre tive isso na cabeça. Não sou apenas um fotojornalista. Quer dizer, a minha grande paixão é de facto o jornalismo. Mas todo o fotojornalista guarda sempre umas coisas que faz à margem e esta exposição é um bocadinho à margem. São as pequenas histórias e os pequenos pormenores, objetos que fotografei, que fui apanhando. Uns há muito tempo, outros há pouco tempo. A última fotografia foi feita em junho na Eslovénia. E, portanto, esta era uma ideia que tinha há muito tempo. Provavelmente, vai ficar por aqui, porque tenho um livro para fazer de memórias do jornalismo puro e duro, que está mais ou menos alinhavado. Ainda não sei se será apenas um volume, porque é imenso material. São cerca de 20 milhões de negativos que eu tenho tentado fazer uma escolha muito seletiva e rigorosa. Estou há 10 anos a fazer isso. E ainda só apanhei cerca de 25%. Antes de ir para Belém, no primeiro mandato (de Marcelo) em 2016, tinha já um livro com tudo pronto, tinha sponsors, mas de repente o então professor e apenas e só professor Marcelo convidou-me para trabalhar na campanha eleitoral. Ele ganhou e eu fiquei. Sinto-me bem e gosto de trabalhar com ele.

Mas como surgiu esta ideia?

O projeto do ACASOS surgiu devido à pandemia. Não fiquei muito tempo parado, foi cerca de um mês, nem tanto, logo no início entre abril e maio do ano passado, mais até por imposição interna da Presidência porque era preciso acautelar a saúde das pessoas. Mas isso ajudou-me a pensar um pouco nesse projeto antigo que eu tinha de aproveitamento de determinadas imagens que não são de todo fotojornalismo. A exposição era para ter sido no Porto em fevereiro, só que a situação pandémica piorou, fechou tudo novamente. Entretanto, há cerca de dois meses a Sociedade Nacional de Belas Artes convidou-me, por intermédio da minha filha que estudou curadoria, para fazer uma exposição, que é agora inaugurada no dia 22 de julho.

Nestes anos todos, quais foram as grandes mudanças que assististe no mundo do jornalismo?

Mudou tudo, a partir do momento em que a digitalização tomou conta disto tudo, evidentemente que a forma como se faz fotografia hoje em dia é completamente diferente. Antigamente fotografávamos com uma pistola, agora fotografamos com uma metralhadora. Ou seja, com uma metralhadora não se pensa muito, é para rajada e para matar o maior número de pessoas. Com uma pistola somos mais seletivos e o tempo do analógico era exatamente esse, era o do tiro certeiro. Basta dizer que antes em cada trabalho utilizávamos dois ou três filmes, os chamados rolos, com 36 imagens cada um. Hoje faço três mil imagens por dia. Dei comigo próprio a mudar também a minha forma de trabalhar. Vejo, por exemplo, muitos jovens com quem trabalho que disparam como se fosse infindável o disparo da máquina, com aquele barulho todo que parece uma metralhadora. Não sou assim, mas ando lá perto. Só que isso tem uma grande dificuldade que é a escolha. Por um lado, é bom porque a possibilidade de falharmos o shot é menor, mas por outro lado pensamos muito pouco. Há uma frase fantástica do Henri Cartier-Bresson sobre isso. ‘O meu dedo é a extensão do meu cérebro’, ou seja quando eu disparo a máquina quem deve dar a ordem seletivamente é o cérebro. Portanto, nós fazemos uma escolha consoante a nossa capacidade de estética e a partir dela o cérebro ordena-nos que façamos no momento próprio aquela imagem. E se nós não respondermos ao cérebro acabamos por fazer um trabalho dispare, sem qualquer rigor.

Mas muitas das tuas fotos mais icónicas foram precisamente por disparares rapidamente, nomeadamente as agressões a Mário Soares, na Marinha Grande em janeiro de 1986.

Uma coisa é o instinto do fotógrafo que está atento ao que se passa e que tem de ser rápido a pensar, lá está o cérebro a dar ordens ao dedo. Aqui não é o caso de nós termos muita rapidez a carregar no botão. Mas sim, no momento próprio, o nosso espírito seletivo, a nossa capacidade de observar e de antever os pormenores. Essa fotografia da Marinha Grande tem duas componentes muito importantes. Tem uma componente de previsão, ou melhor, de informação, isto é o fotojornalista sabe o que se vai passar. Não sabia o que se ia passar exatamente, mas sabia que ia haver problemas. Fui para a Nazaré, que era a paragem antes da Marinha Grande, e todos os fotógrafos ficaram com a comitiva de Mário Soares e eu fui à frente porque sabia que ia haver problemas na Marinha Grande, isto porque naquela altura havia a crise da indústria vidraceira, muito desemprego e a maioria das pessoas acusava o Governo do qual Mário Soares tinha feito parte de ser responsável por essa crise. Quando cheguei deparei-me com uma grande manifestação. Mário Soares chegou, eu já lá estava e aquilo passou-se em cinco minutos e todos os outros fotógrafos quando chegaram já tudo tinha acabado. É essa capacidade que nós temos de recolher informação e depois no momento certo captar e sentir que aquilo é um momento importante.

Como é trabalhar com Marcelo em pandemia? Ele é hipocondríaco ou isso é apenas um boato?

Eu andei sempre com Marcelo, só estive cerca de um mês em casa. Mas ele não é hipocondríaco, alguém inventou isso. Ele tem cuidado com a sua saúde e automedica-se, como todos nós o fazemos. E ele fá-lo de uma outra maneira, pois não nos esqueçamos que ele é filho de um médico. Se calhar ele gostaria também de ter sido médico. Ele tem uma capacidade muito grande de saber o que tem e de poder medicar-se.

Como consegues acompanhar a agitação do Presidente da República?

Primeiro, por paixão. Adoro fotografar e para mim isto não é um sacrifício. Ainda ontem uma das minhas filhas dizia assim preocupada: ‘Ó pai tens 72 anos não era melhor parar?’, ao que eu lhe respondi: ‘Mas parar para quê?’. Não posso ir para casa porque enlouqueço. Se não estivesse em Belém, estaria perfeitamente disponível para trabalhar num jornal. Não com a mesma agilidade que os mais novos têm. Aliás, a idade também nos dá essa vantagem de sermos seletivos e sabermos muito bem dosear os nossos movimentos. E isso também tem que ver com uma certa inteligência emocional, um certo traquejo.

Que momentos mais curiosos, dramáticos ou frustrantes recordas ao lado de Marcelo, Cavaco, Soares e Sá Carneiro?

Conheci Sá Carneiro no Grémio Literário, ele tinha vindo de Londres e na altura eu trabalhava no JN, na rua da Misericórdia e, portanto, fui lá para o fotografar para uma entrevista. Eu tinha um bocado de sotaque do Porto e quando cheguei ele disse: ‘Você é do Porto’. Ele estava muito nervoso, não estava à vontade perante a câmara. Ele disse-me que não era muito fotogénico e eu respondi-lhe: ‘Não há pessoas que não tenham fotogenia. Há é maus fotógrafos’. Quando o Sá Carneiro é eleito, fiquei como fotógrafo dele e trabalhei com ele até ao último dia, aliás viajei no avião em que ele morreu. Na madrugada do dia em que ele morreu, de 3 para 4 de dezembro, eu cheguei ao aeroporto de Lisboa no avião Cessna que caiu, onde vinha o Balsemão, o Sá Carneiro, o António Patrício Gouveia. Vínhamos do Porto, da campanha do Soares Carneiro, e chegámos às 4h da manhã, porque os comícios naquela altura eram até de madrugada, terminavam perto das 2h da manhã. Cerca das 12h ligou-me o António Capucho, que era o diretor da campanha, para ir fotografar um almoço ao Tavares, onde estava o Sá Carneiro, o Adelino Amaro da Costa e o Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles. Esse almoço decorreu, entretanto eu saí e eles ficaram por lá. Resultou dali que teriam de ir de novo ao Porto fazer outro comício, porque as coisas estavam muito más em termos de sondagens. À tarde quando me ligou o António Capucho disse-me que tínhamos de ir para Setúbal e eu perguntei-lhe: ‘Mas então não vamos para o Porto?’, e ele disse que o primeiro-ministro ia ao Porto mas não queria levar ninguém. Acabei por também não ir a Setúbal, foi um outro colega meu e eu fiquei em casa e ouvi a notícia da queda do avião em casa. O Sá Carneiro era uma pessoa impressionante. Todos os dias de manhã durante a campanha eleitoral, à descida no hotel lembro-me que a primeira coisa que a Snu me dizia era: ‘Parabéns pelo trabalho que fez ontem’, porque naquela altura eu garantia as fotografias para todos os jornais, porque os jornais não tinham dinheiro e depois mandávamos as imagens por uma máquina Xerox, que funcionava através de uma espécie de internet tacanha e grosseira. Há uma história fabulosa em que estava eu, o Sá Carneiro, o Adelino Amaro da Costa e o Ribeiro Telles em Fornos de Algodres ao meio-dia. Eu tinha alugado um quarto num hotel e montei um estúdio na casa de banho do quarto para revelar as fotografias. E fotografei durante dez minutos, porque tinha de enviar as imagens para os jornais da tarde, A Capital, o Diário Popular, o Diário de Lisboa, eram chamados os vespertinos. Depois fui a correr para o quarto para revelar os filmes e comecei a imprimir as fotografias e coloquei-as no chão do quarto a secar. De repente bateram à porta e era o dono do hotel a perguntar se não queríamos uma bebida. Entretanto fechei o papel fotográfico porque não podia apanhar luz e quando o homem abre a porta novamente vê as fotografias todas lá e diz: ‘Milagre! Isto é um milagre!’. Naquela altura, normalmente, quando se faziam fotografias nós entregávamos o rolo numa casa e oito dias depois íamos lá buscar as fotografias. E, ali, passado um quarto de hora tu tens as fotografias no chão.

Depois do que contaste, achas que Sá Carneiro foi assassinado?

Engraçado, ainda um dia destes estive a falar sobre isso com alguém ligado à aviação que dizia que o avião estava todo partido. Eu andei pelo menos dez vezes no avião durante a campanha, porque esse avião estava ao serviço da campanha, e acho que o avião estava impecável. Diziam inclusive que o piloto, o Albuquerque, era um louco e eu nunca percebi isso. Se foi atentado não foi para o Sá Carneiro.

Então se não era para Sá Carneiro é porque era para Adelino Amaro da Costa?

Isso é o que toda a gente diz. Agora que houve negligência do piloto ou que o avião estava em más condições, provavelmente estava, não sei. Curiosamente, só fui chamado à comissão parlamentar de Camarate há cinco ou seis anos para prestar declarações, ou seja, apenas 20 anos depois.

Qual foi a foto que mais gostaste de fazer de Sá Carneiro, e a que gostaste menos?

O Sá Carneiro era uma pessoa doente que tinha muitos problemas de coluna, tinha até sido operado em Londres e há uma fotografia durante um comício em Setúbal alguns dias antes dele morrer. Eu estava a fotografá-lo e ele estava extremamente incomodado, a contorcer-se com dores no corpo. Ao meu lado, a Maria João Avillez disse-me assim: ‘Já viste que o Sá Carneiro está com um ar muito abatido’, e passados nem dez dias ele morreu. Essa fotografia depois marcou-me bastante, acho que havia ali um pressentimento qualquer. Pode ser estúpido dizer isto, mas sinto-o. Foi uma fotografia que para mim foi de certa forma premonitória. A fotografia que eu gostei menos de fazer dele foi numa conferência de imprensa no Altis, uma hora antes dele morrer – a foto foi publicada no Expresso na primeira página, em que ele aparece muito sério e preocupado em primeiro plano e depois está o Soares Carneiro e Freitas de Amaral em segundo plano, já quase desfocados. Longe estava eu de saber que era a última fotografia dele. Nós os fotógrafos acabamos por ser as testemunhas da História e fixamo-la.

E memórias de trabalhares com Balsemão enquanto primeiro-ministro?

Com Balsemão trabalhei pouco, apesar dele ter sido primeiro-ministro durante 29 meses. Fiz pouca coisa, fiz uma viagem com ele a Moçambique no tempo do Samora Machel e pouco mais. Fiz a fotografia oficial dele. Mas sinceramente não tenho assim nada de especial. Tenho sempre um problema de desvalorizar as coisas que faço porque são tão intensas e em quantidade também extensas.

Em termos oficiais nunca trabalhaste com Mário Soares, mas conviveste muito com ele.

Sim, nunca. Fiz muitas coisas enquanto jornalista, viajei muito com ele, fui à China. Mas com Mário Soares foi o episódio da Marinha Grande. Havia muita gente na altura que dizia que a minha fotografia lhe tinha dado a vitória, porque ele começou a campanha eleitoral com 7% nas sondagens. Essa fotografia deu-lhe um grande solavanco para cima.

Depois apanhas Cavaco nas duas vertentes, enquanto primeiro ministro e depois como Presidente da República. Quais são os grandes momentos?

O Cavaco primeiro-ministro, com quem trabalhei durante dez anos, era uma pessoa muito comunicativa, muito interessada. No primeiro dia em que o fotografei, ele tinha acabado de ganhar as eleições e ligou-me de São Bento o José Arantes, que era o assessor dele antes de chegar o Fernando Lima, a convidar-me para fazer a fotografia oficial do primeiro-ministro. Combinámos um dia e quando cheguei lá, montei as luzes todas, levei uma maquilhadora e estava tudo preparado. De repente entra na sala fulgurantemente o Cavaco e olha para aquilo tudo e diz: ‘Temos cinco minutos’. E eu disse assim: ‘Sr. primeiro-ministro, cinco minutos não dá. Tem que ficar para outra altura. Cinco minutos nem chegam para eu falar um bocadinho consigo, pois preciso de o conhecer. Quero saber quem é o homem por trás do político’. Ainda fiz umas coisas ali que acabou por demorar meia hora e combinámos uma sessão noutro dia. Foi num sábado e verifiquei que ele tinha alguns problemas de visual e, portanto, quando fomos para fotografar, com a combinação de estar o tempo que eu quisesse – estive duas horas e meia –, levei-lhe uma gravata. Toda a gente estava a torcer o nariz, porque era uma gravata muito ousada. Mas eu, na altura, lia uma revista americana que tinha fotografias com o visual de vários líderes empresariais. E portanto a gravata era daquelas às riscas que os líderes internacionais usavam muito. Ele gostou muito da gravata, eu fiz-lhe o nó, porque o dele não dava, e a sessão correu muito bem. E é engraçado porque nós fazíamos uma fotografia oficial por ano e eu quando lá chegava ele perguntava-me sempre: ‘Então e a minha gravata?’. Era uma pessoa com muito sentido de humor e que desde o primeiro encontro em termos da pose e postura que ele tinha perante o fotógrafo mudou radicalmente, ao ponto de ele dizer ‘Ah, já sei o que você quer’ e fazia uma pose. Portanto, é uma pessoa que facilitava muito o meu trabalho. Era muito disciplinado. Depois fui convidado para trabalhar com ele já em Belém, mas estive dois meses e vim embora, porque eu estava ainda no Expresso e a Presidência naturalmente exigiu que fosse em regime full time e eu não podia porque não queria deixar o jornalismo.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.