Greve da Groundforce já cancelou mais de 90 voos de e para Lisboa

A greve dos trabalhadores da Groundforce já levou ao cancelamento de mais de 90 voos, entre 40 partidas e 53 chegadas no aeroporto de Lisboa, este sábado, segundo fonte oficial da ANA -- Aeroportos de Portugal.

"Devido à greve nos serviços de 'handling' da Groundforce, foram cancelados até ao momento, no aeroporto de Lisboa, 40 partidas e 53 chegadas", afirmou a mesma fonte, à agência Lusa.

Já as companhias que operam com outras empresas que não a Groundforce, assim como as que operam no Terminal 2 do aeroporto de Lisboa, "mantêm a sua operação", acrescentou.

Sublinhe-se que nos aeroportos do Porto, Faro, Funchal e Porto Santo a greve não regista, pelo menos até ao momento, impacto significativo, acrescentou.

A ANA solicita aos passageiros com voo marcado, para hoje e domingo, que se informem sobre o estado do mesmo, antes de se deslocarem para o aeroporto.

Este sábado é o primeiro dia da greve convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), que protestam assim contra a "situação de instabilidade insustentável, no que concerne ao pagamento pontual dos salários e outras componentes pecuniárias", que os trabalhadores da Groundforce dizem enfrentar desde fevereiro de 2021.

A paralisação vai prolongar-se pelos dias 18 e 31 de julho, 01 e 02 de agosto, o que levou a ANA a alertar esta sexta-feira para possíveis constrangimentos nos aeroportos nacionais, cancelamentos e atrasos nos voos assistidos pela empresa de handling.