Mulheres relatam aumento do tamanho do peito após receberem vacina da Pfizer

Vacinada diz que o soutien que usa atualmente é dois tamanhos acima do que usava antes da inoculação. Especialistas consideram que pode tratar-se de uma resposta do sistema imunitário.





Várias mulheres da Noruega afirmam que o peito aumentou depois de terem sido vacinadas contra a covid-19 com o fármaco da Pfizer.

"Tive que comprar um soutien maior", revelou uma das mulheres afetadas. Uma outra pessoa reportou o crescimento dos seios em dois tamanhos após a inoculação.

Os relatos, vindos essencialmente da Noruega, têm sido feitos nas redes sociais.

A Agência Norueguesa de Medicamentos já reagiu aos relatos e defendeu que o aumento do tamanho do peito se pode tratar de uma resposta do sistema imunológico à vacina da Pfizer.