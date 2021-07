Fogo em Monchique obriga a evacuar lar de idosos e pelo menos duas casas

Intensidade do vento e dimensão do fogo têm dificultado trabalhos a mais de três centenas de operacionais, apoiados por nove meios aéreos, que estão a combater as chamas que lavram há cerca de cinco horas.





Mais de 300 bombeiros, 97 viaturas e nove meios aéreos combatem um incêndio em Monchique, segundo o site da Proteção Civil.

As chamas, que começaram numa zona de mato no lugar de Tojeiro, lavram desde as 13h30 e já alastraram para Portimão.

Cerca de duas dezenas de pessoas foram retiradas de um lar de idosos e de duas habitações, na Pereira, junto ao Autódromo de Portimão, apenas por precaução, pois as chamas pareciam dirigir-se naquela direção.

Fonte do Centro de Comando de Operações de Socorro (CDOS) Distrital de Faro adiantou também que a estrada de acesso ao Autódromo a partir da A22 “tinha sido cortada”.

O incêndio tem evoluído com bastante rapidez no terreno também devido à sua grande dimensão e à intensidade do vento que se faz sentir no local. Uma das frentes do fogo já entrou no concelho de Portimão.