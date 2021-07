Passageiro abre a porta do avião no aeroporto de Lisboa e faz disparar manga de emergência

Um passageiro de um voo da TAP fez, este sábado, insuflar a manga de emergência quando o avião aguardava pela partida no aeroporto de Lisboa, o que acabou por não vir acontecer, segundo fonte oficial da transportadora.

"No voo TP1523 Lisboa-Accra, quando o aparelho se encontrava ainda no chão, um passageiro fez insuflar a manga de emergência", confirmou a TAP, citada pela agência Lusa.

"Não houve qualquer saída de passageiros por essa via. No entanto, este incidente levou a que o avião, um A321LR, tivesse de ficar imobilizado, uma vez que terá de ser intervencionado pela manutenção", acrescentou a transportadora.

Os passageiros do voo com destino a Acra, capital do Gana, foram desembarcados e a TAP estava a trabalhar para arranjar uma solução para as suas viagens.

Sublinhe-se que centenas de voos – de e para Lisboa - foram cancelados, na sequência do primeiro dia de greve da empresa de handling Groundforce.