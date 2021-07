Mulher de 75 anos morre afogada em piscina privada em Castelo Branco

Uma mulher de 75 anos morreu afogada, este sábado, numa piscina privada em Castelo Branco.

O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 16h30, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

A vítima "foi encontrada numa piscina particular", desconhecendo-se as circunstâncias em que se registou a ocorrência, adiantou fonte do CDOS, à agência Lusa.

No local, as equipas de socorro ainda "iniciaram manobras, mas não conseguiram reverter" a situação e o óbito foi declarado no local.