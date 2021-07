Uma mulher desapareceu, na tarde de sábado, enquanto passeava de moto de água num troço do rio Tâmega, no concelho de Lisboa. As buscas estão a ser realizadas pelos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios e por mergulhadores de Bombeiros Sapadores do Porto.

Segundo fonte dos Bombeiros de Entre-os-Rios, o alerta foi dado pelas 17h45 de sábado e que foram de imediato realizadas as primeiras buscas.

No local estão 11 operacionais.