Homem detido por violar mulher dentro do Estádio Olímpico de Tóquio

O suspeito nega todas as acusações e defende que a mulher “não recusou os seus avanços”.





Um homem, com cerca de 30 anos, foi detido, este domingo, suspeito de violar uma mulher dentro no Estádio Olímpico de Tóquio, na passada sexta-feira.

Segundo a imprensa local, o suspeito – um estudante universitário, natural do Uzbequistão, identificado como Davronbek Rakhmatullaev – é membro do staff e trabalha no serviço de refeições à imprensa.

Rakhmatullaev terá abusado sexualmente da vítima, que também pertence ao staff do Estádio Olímpico de Tóquio, durante o ensaio da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos.

O suspeito nega todas as acusações, de acordo com estação pública japonesa NHK, e defende que a mulher “não recusou os seus avanços”.