Hamilton vence GP da Grã-Bretanha apesar de penalização de 10 segundos

O Grande Prémio da Grã-Bretanha augurava ser um dos mais interessantes, após ter sido o palco da primeira corrida de sprint de sempre na história da Fórmula 1 a contar para a qualificação.

Max Verstappen (Red Bull Racing) partiu da pole position, mas um acidente com Lewis Hamilton deixou o holandês fora da corrida, e valeu a Hamilton uma penalização de 10 segundos.

Durante a corrida, Charles Leclerc voou com o seu Ferrari e, a duas voltas do fim, tudo apontava a que o monegasco seria o campeão da tarde.

Ainda assim, Lewis Hamilton tinha outros planos em mente, e na penúltima volta, ultrapassou Leclerc, recuperando o tempo perdido, e vencendo a corrida.

Max Verstappen continua a liderar a classifcação geral, mas Hamilton encurtou distâncias, com 177 pontos no total, menos 4 do que Verstappen.