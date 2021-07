Iniciativa Liberal concorre com 43 candidaturas próprias e sete em coligação

A Iniciativa Liberal (IL) vai apresentar-se pela primeira vez às eleições autárquicas com 43 candidaturas próprias e sete em coligação. Assim, a força política vai concorrer a um total de 51 municípios, anunciou hoje a força política. Em comunicado, o partido liderado por João Cotrim de Figueiredo explicou que a IL "aprovou para estas eleições autárquicas 43 candidaturas próprias, sete em coligação" e também apoiará um movimento de cidadãos, no concelho do Porto.

"O partido irá, portanto, concorrer em 51 concelhos", adiciona a nota, veiculada depois do 16.º Conselho Nacional do Iniciativa Liberal. Deste modo, a IL vai contar com listas a 39 câmaras municipais, 40 assembleias municipais e 103 juntas de freguesia. O partido também recebeu 112 propostas para coligações, das quais 105 foram rejeitadas.

"Os conselheiros liberais aprovaram hoje coligações em Arouca com PSD, CDS e PPM, Faro com PSD, CDS, PPM e MPT, Mealhada com PSD, CDS, PPM e MPT e São João da Madeira com PSD e CDS, somando-se às coligações já aprovadas no Conselho Nacional anterior em Beja, Covilhã e Matosinhos. Foi também aprovado o apoio ao movimento de cidadãos liderado por Rui Moreira no Porto", completa o comunicado.

Em território nacional, há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).

Recorde-se que as eleições autárquicas estão agendadas para 26 de setembro.