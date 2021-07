Homem morre atropelado por comboio em Famalicão

Vítima terá sido atropelada por um Alfa Pendular, que circulava no sentido Braga – Famalicão, a cerca de um quilómetro do apeadeiro de Mouquim.





Uma pessoa foi, esta segunda-feira, atropelada mortalmente por um comboio em Vila Nova de Famalicão, levando ao corte da Linha do Minho no troço Vila Nova de Famalicão – Nine.

Segundo declarações de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga à agência Lusa, a linha ferroviária esteve cortada "no sentido ascendente".

O alerta foi dado pelas 5h30 e estiveram no local 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

A vítima, revela o Jornal de Notícias, é um homem entre os 40 e os 45 anos e terá sido atropelado por um Alfa Pendular, que circulava no sentido Braga – Famalicão, a cerca de um quilómetro do apeadeiro de Mouquim.