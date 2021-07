Financeiros Chico-espertos

O País alegrou-se ao ver preso Joe Berardo (e já houve mais depois, como Vieira), a seguir a gozar com os representantes dos contribuintes que ele se dedicou a espoliar, imoral ou criminalmente. Ou, pelo menos, é acusado disso.

E agora espera que vão dentro outros que tais, como o Moniz da Maia, o Nuno Vasconcelos, o João Vieira, enfim, no mínimo os que foram ao Parlamento gozar com o Pagode que os tem sustentado (esperam-se as provas, mas fica a ideia) a contragosto.

Alguns comentadores têm insistido na cumplicidade de diversos políticos. E embora isso possa ser verdade, tanto como somos levados a pensar, porquê meter neste processo, a complicá-lo, políticos que já têm de enfrentar os seus próprios processos?