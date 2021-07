EMA estuda utilização do fármaco Kineret em adultos com sintomas graves da covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) está a analisar a possibilidade de utilizar o fármaco Kineret em adultos com sintomas graves da covid-19 que tenham “pneumonia e em risco de desenvolver falhas respiratórias graves”.

Segundo informação publicada no site do regulador europeu, será possível ter uma decisão em outubro.

O Kineret é um imunossupressor – um “medicamento que reduz a atividade do sistema imunológico” utilizado no “tratamento de um conjunto de condições inflamatórias”.

