Homem que tinha fugido da prisão de Torres Novas há cinco meses capturado na Covilhã

Um homem, de 38 anos, que “se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional de Torres Novas", foi capturado, na sexta-feira, no concelho da Covilhã, pelo Comando Territorial de Castelo Branco, através do Posto Territorial de Belmonte.

“Os militares da Guarda detetaram um homem sobre o qual pendia um mandado de detenção, por se ter evadido em fevereiro, tendo sido de imediato detido.”, informa a GNR em comunicado, esta segunda-feira divulgado.

O homem encontrava-se a cumprir pena de prisão há 12 anos pelo crime de homicídio no concelho de Ponte de Sor. Após a detenção, “foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Castelo Branco para continuação do cumprimento de pena”.