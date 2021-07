Autocarro incendeia-se numa estrada em Sesimbra

Um autocarro da TST incendiou-se ao início da tarde desta segunda-feira, em Sesimbra, junto à antiga capela de Santana. Não há registo de vítimas neste incidente.

O incêndio já foi completamente extinto e combatido por quatro veículos e 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra.

Segundo o comandante dos bombeiros disse à TVI24, apenas o motorista e dois passageiros estavam no interior do autocarro e conseguiram sair imediatamente do transporte público.

A causa do incêndio poderá ter sido devido a uma avaria mecânica.