Portugal é o terceiro país da UE com maior média de mortes diárias por covid-19

Portugal desceu uma posição e é agora o quinto país da União Europeia (UE) com maior número de casos diários de covid-19 por um milhão de habitantes. A média na UE aumentou dos 83 para os 128,11 apenas numa semana.

Neste momento, segundo o site estatístico Our World in Data, o país reporta uma média de 318,8 novos casos diários por milhão de habitantes numa semana. Acima de Portugal, está Malta com 455,87, Espanha com 498,13, Países Baixos com 588,8 e Chipre, no topo da lista, com 1.113,9.

Ainda que já não pertença à UE, o Reino Unido está entre os países europeus que registam uma média elevada, ao contabilizar 665 casos diários.

Os países a leste da Europa continuam a registar menos novos casos em sete dias: Polónia diagnostica em média 2,28 casos de infeção por milhão de habitantes, Roménia tem 2,94, Hungria (4,26) e Eslováquia (4,76).

Em relação à média diária de mortes associadas à covid-19 por milhão de habitantes na última semana, Portugal permanece como terceiro país da UE com a média bastante elevada, registando 0,71, superior ao valor de 0,66.

Grécia e Chipre mantêm uma média diária de 0,7, sendo os dois países com mais vítimas diárias numa semana por milhão de habitantes.

Já quanto à vacinação, Portugal surge ligeiramente acima da média até então atingida pela UE (42,46%) com 45,69% da população com as duas doses da vacina contra a covid-19.