Condutor invade restaurantes com veículo e causa pelo menos nove feridos em Espanha

Um veículo invadiu, esta segunda-feira, a calçada da avenida Miguel Cano, no centro de Marbella, Espanha, ao arrastar esplanadas de vários restaurantes, provocando pelo menos nove feridos.

Cinco vítimas foram encaminhadas para o Hospital de la Costa del Sol, uma das quais uma mulher que deu entrada na unidade hospitalar em estado grave, informaram as fontes municipais espanholas.

O condutor de um veículo branco, homem de 30 anos, foi detido pela polícia. Tem nacionalidade espanhola e é residente em Marbella.

O acidente aconteceu às 15h15 – 14h15 em Lisboa – e deixou muitas pessoas em pânico, uma vez que aquela zona bastante utilizada por peões, segundo indicou a agência espanhola Efe.

O local do acidente foi vedado, no qual várias ambulâncias, polícia local e nacional, e bombeiros se deslocaram para efetuar os devidos trabalhos.

BREAKING VIDEO: A car has plowed into several people sitting on a terrace at a bar in Marbella, Spain. pic.twitter.com/o21OY6ZBTN