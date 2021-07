Idosa transportada para hospital após assalto por esticão em Vila Nova de Gaia

Uma idosa de 93 anos foi alvo, esta segunda-feira, de um assalto por esticão enquanto caminhava numa rua em Vila Nova de Gaia e está agora internada no hospital Santos Silva.

A mulher foi assaltada pelas 14h30 por dois homens que a seguiam num automóvel na rua José Monteiro de Castro Portugal.

"A idosa ainda tentou segurar a carteira que transportava e acabou ferida num pulso, tendo sido conduzida ao hospital após ter sido assistida no local", revelaram fontes dos Bombeiros de Valadares e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

No momento em que fugiam do local, os dois homens embateram com a sua viatura em três carros estacionados.

A PSP ainda não conhece o paradeiro dos assaltantes, indicou à agência Lusa.