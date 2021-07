PR como prima de Solnado

No meio disto, Marcelo só tem atribuído o assunto às competências exclusivas do Governo, ele que adora meter-se em tudo, e resolveu questionar as indicações das autoridades de saúde para que o PM faça uma espécie de Quarentena. Com isto não quero desculpar o Governo pelo pouco que tem feito.





por Pedro d'Anunciação

O PR Marcelo Rebelo de Sousa é como a prima do Solnado: gosta muito de falar., dizer coisas. De modo que resolveu achar que as vacinas eram suficientes nesta fase para combater a pandemia de Covid 19, e que ele próprio não tinha mais nada a fazer. Entretanto, as equipas de saúde ficaram em pânico com os hospitais a rebentar pelas costuras com excesso de doentes Covid internados.

E se alguns médicos poderiam ser corruptos, como oiço sugerir, e dar como doentes Covid pessoas que não o sejam, para aproveitarem a maior generosidade financeira do Executivo no seu tratamento, não acredito que o sejam equipas inteiras que se sucedem no seu tratamento.

Mas no meio disto, Marcelo só tem atribuído o assunto às competências exclusivas do Governo, ele que adora meter-se em tudo, e resolveu questionar as indicações das autoridades de saúde para que o PM faça uma espécie de Quarentena. Com isto não quero desculpar o Governo pelo pouco que tem feito. Sobretudo sabendo-se que demora ainda algum tempo a notar-se o efeito de medidas preventivas nesta pandemia.

É certo que se tem morrido agora menos. Mas basta uma morte, tirada das estatísticas, para nos dever preocupar a evitar outras. Ou teremos mesmo que viver para sempre com esta Pandemia, como sugerem alguns dos imunologistas mais conhecidos, e não vale a pana continuar a fazer-lhe frente com medidas que afectam a economia. E será que a economia se desafecta por artes mágicas de um PR?