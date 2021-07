Risco máximo de incêndio em 25 concelhos do país

Em risco muito elevado estão mais de 70 municípios do interior Norte e Centro e também do Algarve.





O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca vinte e cinco concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu e Castelo Branco em risco máximo de incêndio, esta terça-feira.

Em risco muito elevado estão mais de 70 municípios do interior Norte e Centro e também do Algarve e em risco elevado estão cerca de 50 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

As temperaturas máximas vão variar esta terça-feira entre os 21º de Viana do Castelo e os 34º de Bragança e de Castelo Branco e as mínimas entre os 13º de Portalegre e os 18º de Bragança.