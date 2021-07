Jogador da Premier League detido por suspeita de abuso de menores

Autoridades não revelam identidade do jogador ou do clube, mas Everton confirma que suspendeu um jogador devido a uma investigação policial.





Um jogador de futebol da Premier League foi detido por suspeitas de abuso sexual de menores, tendo sido suspenso pelo seu clube.

A informação foi confirmada pelas autoridades da região de Manchester, que adiantaram, em comunicado, que se trata de um homem de 31 anos, que foi detido a 16 de julho, por "suspeitas de crimes sexuais contra menores" e que se encontrava sob custódia policial. Contudo não revelou a identidade do jogador nem a equipa onde joga.

No entanto, horas depois de a polícia ter confirmado a detenção de um jogador, o Everton emitiu um comunicado sobre a suspensão de um atleta, ainda que não tenha confirmado que se tratava da mesma situação.

"O Everton confirma que suspendeu um jogador da primeira equipa, na sequência de uma investigação policial. O clube continuará a apoiar as autoridades com a sua investigação e não se pronuncia mais sobre o assunto neste momento", lê-se na nota publicada no site oficial do clube inglês.