Blaya come a placenta após parto em casa

Blaya partilhou com os seguidores do Instagram que ingeriu a placenta misturada num batido, depois do parto de Theo, que nasceu em casa no domingo passado.

A cantora revelou que a primeira vez que lhe apresentaram a sugestão de comer a placenta estranhou, mas quando lhe perguntaram novamente agora não hesitou

"Nas consultas com a parteira foi-me sugerido beber um batido de frutos vermelhos e um pouco da placenta. Eu fiquei muito de pé atrás e achei muito estranho! Mas, ontem quando me voltaram a perguntar, não tive dúvidas e aceitei", escreveu Blaya nas stories, onde também publicou uma fotografia com a bebida.

Sublinhe-se que em 2019, a atriz Jessica Athayde também ingeriu parta da placenta em smoothies e cápsulas. No entanto, a prática da placentofagia ainda não tem muitos apoiantes, pelo menos que o confessem publicamente, em Portugal.

Pelo contrário, nos EUA são várias as figuras públicas, como Hilary Duff ou Kim Kardashian que o fazem e que o anunciam, advogando que comer a placenta ajuda a curar e prevenir várias doenças.