Vacinação 'Casa Aberta' já está disponível para maiores de 35 anos

A modalidade ‘Casa Aberta’ do plano de vacinação contra a covid-19 está disponível, a partir desta terça-feira, para as pessoas com 35 anos ou mais que ainda não tenham agendado a primeira dose da vacina e que não tenham estado infetadas com o vírus SARS-CoV-2 nos últimos seis meses.

Em comunicado, a task-force responsável pela vacinação em Portugal, lembra que “desde 19 de julho, a modalidade 'Casa Aberta' está condicionada à utilização da vacina da Janssen, devendo os utentes ter em consideração o estipulado no ponto 2.b. da norma n.º 004/2021 da DGS”.

Os horários de funcionamento desta modalidade nos centros de vacinação podem ser consultados no site da Direção-Geral da Saúde.