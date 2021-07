Nick Cannon "apresenta" o sétimo filho ao mundo

Quatro dos sete filhos do ex-marido de Mariah Carey nasceram nos últimos sete meses.





Nick Cannon foi pai pela sétima vez no final de junho e apresentou, na segunda-feira, o filho mais novo nas redes sociais.

“Apresentando Zen Scott Cannon aka Z Chillin”, escreveu o comediante norte-americano, de 40 anos, nas histórias do Instagram.

Os filhos mais velhos de Cannon – os gémeos Monroe e Moroccan – têm dez anos e são fruto do seu casamento com Mariah Carey. Segue-se Golden, com quatro anos, e Powerful Queen, de sete meses, filhos de Brittany Bell.

Só no último mês, Cannon teve três filhos: os gémeos Zion Mixolyan e Zillion Heir, nascidos a 14 de junho, filhos da DJ Abby de La Rosa, e Zen Scott, nascido a 23 de junho, fruto de um caso com a modelo Alyssa Scott.