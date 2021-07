Salto nos recuperados diminui casos ativos de covid-19

Segundo o boletim epidemiológico da DGS desta terça-feira, Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.706 novos casos de covid-19 e quatro mortes associadas à doença. Desde março de 2020, o país já confirmou 935.246 contágios e 17.219 óbitos.

O boletim revela que 1.196 dos 2.706 novos casos foram diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo, 953 no Norte, 219 no Centro, 199 no Algarve e 77 no Alentejo. Na Madeira há 39 novas infeções e nos Açores 23.

No que diz respeito às quatro mortes registadas, duas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e outra no Algarve.

O número de internados continua a subir e estão agora 854 pessoas com covid-19, mais três do que na segunda-feira, nos hospitais portugueses, número mais elevado desde meados de março. Nos Cuidados Intensivos encontram-se agora 177 infetados, menos quatro do que ontem.

Por outro lado, o número de recuperados também registou um salto muito significativo, tendo 4.451 pessoas, valor superior ao dos casos diários, deixado de ter a doença ativa, elevando para 867.540 o total.

Há agora 50.487 casos de covid-19 ativos no país, menos 1.749 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 80.940 contactos sob vigilância.

Os valores da incidência e do índice de transmissibilidade (Rt) foram atualizados na segunda-feira - com uma grande subida no primeiro indicador - pelo que se mantêm inalterados, com o país a vermelho na matriz de risco, até à próxima mexida da DGS, que será na quarta-feira.

Assim, a incidência nacional é de 391,0 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, considerando apenas o território continental é de 403,0.

Quanto ao Rt nacional situa-se em 1,10, valor que é o mesmo quando considerado apenas o território continental.

Consulte aqui o boletim na íntegra.