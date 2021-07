Varandas inaugura Cidade Sporting em evento com Medina

O espaço envolvente do Estádio José Alvalade foi inaugurado num evento que contou com Frederico Varandas, Presidente do Sporting Clube de Portugal, e Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.





Verde, verde e mais verde. Esta é a primeira impressão que dá a Cidade Sporting, o novo espaço que contorna o Estádio José Alvalade. A inauguração decorreu na manhã de terça-feira, com a presença de, entre outros, o Presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

“Depois dos investimentos na Academia e no Pólo Universitário, chegou a hora do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha. A Cidade Sporting dá hoje os primeiros passos, com a requalificação da Promenade, a inauguração da pista de atletismo, do campo de street basket e da artéria verde que une o estádio ao pavilhão”, começou por dizer o presidente sportinguista, deixando uma promessa: “nas próximas semanas iremos inaugurar a Lion Store e até ao final da época desportiva teremos todas as cadeiras do estádio remodeladas. Queremos um clube mais moderno, mas sobretudo virado para os seus adeptos e sócios”.

Varandas agradeceu também a Fernando Medina que, por sua vez, deu os parabéns ao presidente do clube, bem como ao Sporting em si e aos seus atletas. “O Sporting é uma grande instituição da cidade de Lisboa, com um papel na cultura do desporto e na atração à prática desportiva. [...] Esta nova ‘Cidade Sporting’ constitui uma utilização muito inteligente do espaço e estou certo de que não faltará imaginação a esta direção do Sporting para novos projetos”, concluiu ainda Medina.

A Cidade Sporting conta com uma pista de atletismo, uma zona para a prática de basquetebol e uma artéria que liga o estádio ao Pavilhão João Rocha, imitando uma pista verde de tartan, para além de uma renovação da promenade do estádio.