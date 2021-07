Fotogaleria | O "melhor dia de sempre" e a visita ao espaço de Jeff Bezos foi um sucesso

Jeff Bezos e os tripulantes aterraram numa zona deserta do Texas

O homem mais rico do mundo levou consigo o irmão mais novo e outros dois tripulantes: a pessoa mais nova e a mais velha a irem ao espaço. A viagem durou cerca de 10 minutos.





Jeffrey Bezos, o homem mais rico do mundo, foi ao espaço e voltou em pouco mais de 10 minutos. Para a sua primeira viagem fora do planeta Terra, o fundador da Amazon levou consigo o irmão mais novo, Mark Bezos, o jovem holandês, de 18 anos, Oliver Daemen, e a ex-piloto norte-americana Wally Funk, de 82 anos – os tripulantes mais jovem e mais velho a participarem numa missão semelhante.

O foguetão New Shepard, da empresa Blue Origin, fundada em 2000 pelo magnata norte-americano, teve autorização para descolar pelas 14h [hora de Lisboa] e cerca de dez minutos rumou em direção ao espaço. O objetivo era atingir uma altitude de 106 quilómetros e permitir que os tripulantes pudessem aproveitar um ambiente de gravidade zero durante um período de 3 a 4 minutos. A missão foi cumprida com sucesso.

Os quatro tripulantes aterraram cerca de 10 minutos numa zona deserta do Texas, nos Estados Unidos, onde foram recebidos por familiares e amigos.

“O melhor dia de sempre”, disse Bezos quando saiu do interior da cápsula.

A data escolhida para o lançamento do primeiro voo tripulado da Blue Origin não foi em vão: celebram-se, esta terça-feira, 52 anos desde que o ‘Apollo 11’ aterrou na Lua.