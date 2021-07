Dois ingleses resgatados após caírem de catamaran na praia de Burgau em Lagos

Dois tripulantes ingleses foram socorridos, esta segunda-feira, depois de terem caído de um catamaran para a água devido ao vento forte que se fez sentir na praia do Burgau, em Lagos. Os homens não precisaram de assistência médica após o resgate.

O alerta foi enviado ao piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos por um popular que se apercebeu de que duas pessoas estavam na água com uma certa dificuldade em se manterem seguros no mar, segundo informa o comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), esta terça-feira.

Os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres, numa embarcação, resgataram os dois ingleses, que estavam com os coletes de salvação vestidos e rebocaram o catamaran até à praia da Luz, devido a questões de segurança para a navegação.