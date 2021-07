Já é possível mergulhar na praia dos Pescadores em Albufeira

A praia dos Pescadores, em Albufeira, já está apta para banhos, confirmou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), esta terça-feira.

Ontem a bandeira vermelha foi hasteada nesta praia após o rebentamento de uma conduta dos esgotos para o mar, tendo ficado interdita a banhos a final da tarde.

"As análises microbiológicas efetuadas à água balnear da praia dos Pescadores indicam que não há risco para a saúde dos utentes", anunciou a APA, em comunicado, ao indicar que com estes resultados a praia voltou à sua normalidade logo no dia seguinte.

Segundo a APA, o problema deu-se na “conduta de águas de abastecimento” de cidade, o que levou esta água a atingir “o mar através do pontão da praia dos Pescadores, arrastando muitos sedimentos gerados pela erosão ocorrida na zona afetada pela rutura".

A Autoridade Marítima Nacional informou, esta segunda-feira, que tinha detetado "a presença de água de cor castanha e de odor intenso na praia, tendo sido hasteada a bandeira vermelha", proibindo banhos naquela praia até a avaliação da qualidade da água, realizada pela APA.