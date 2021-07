Bebé entre os feridos num acidente que envolveu um autocarro da Carris e seis viaturas no centro de Lisboa

Um bebé de sete meses ficou ferido num acidente que envolveu um autocarro da Carris e outras seis viaturas, esta terça-feira, em Marvila, no centro de Lisboa.

Segundo revela o Correio da Manhã, o bebé já terá sido transportado para o Hospital de Dona Estefânia. Há ainda outras três pessoas feridas.

O alerta para o acidente foi dado pelas 17h13, segundo a publicação.

À TSF, fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa confirmou a existência de três feridos ligeiros: o motorista do autocarro, de 56 anos, uma mulher, de 35 anos, ambos transportados para o Hospital de São José, e o bebé de sete meses. As viaturas estariam estacionadas no momento do embate do autocarro.

Já fonte da Carris afirmou que foi aberto um inquérito para apurar as causas do acidente, mas acredita-se que o motorista, que trabalha na empresa há 24 anos, se tenha sentido mal.

Notícia atualizada às 20h02 com as declarações de fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e da Carris à TSF.