Joe Berardo já apresentou proposta de pagamento de caução de cinco milhões de euros

Joe Berardo já apresentou uma proposta de pagamento da caução de cinco milhões de euros ao juiz Carlos Alexandre, avança, esta terça-feira, a TVI.

Recorde-se que a medida foi imposta pelo Ministério Público para que o empresário madeirense pudesse sair em liberdade, depois de ter sido detido no âmbito do processo Caixa Geral de Depósitos, que envolve suspeitas de fraude, burla e abuso de confiança.

O comendador e o seu advogado, André Luiz Gomes, foram detidos a 29 de junho, e respondem por burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsidade informática, falsificação, abuso de confiança qualificada e descaminho ou destruição de objetos colocados sob o poder público.

Joe Berardo saiu em liberdade a 2 de julho e ficou sujeito ao pagamento de uma caução de cinco milhões de euros, a maior da história da Justiça portuguesa, nos 20 dias seguintes.

O juiz Carlos Alexandre considerou “fortemente indiciada a prática, pelos mesmos, em coautoria material e na forma consumada, de oito crimes de burla qualificada, um crime de branqueamento, um de fraude fiscal qualificada, dois de abuso de confiança qualificado e um crime de descaminho”.

Já o advogado foi ainda indiciado por outros sete crimes: quatro de fraude fiscal e outros três de falsificação de documento, falsidade informática e branqueamento. André Luiz Gomes ficou sujeito a uma caução de um milhão de euros.

O Conselho Superior da Magistratura justificou a decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal na aplicação das medidas de coação, considerando existir "perigo de fuga" no caso de Joe Berardo e "perigo de perturbação do inquérito" relativamente aos dois arguidos.