Buscas pelo atleta da prova de Trail em Marco de Canaveses continuam ainda sem qualquer pista

As buscas pelo atleta de Trail Marílio Leite ainda continuam em Marco de Canaveses. O homem de 49 anos está desaparecido desde domingo e ainda não foi encontrada qualquer pista que possa indicar o seu paradeiro.

Segundo disse o capitão do destacamento territorial da GNR de Amarante, Luís Alves, à SIC Notícias, o raio das buscas tem sido aumentado com o tempo, porém nada de Marílio Leite foi detetado.

"Não foi encontrado qualquer vestígio do atleta. As buscas decorrem com 60 elementos apoiados por 17 viaturas", informou Luís Alves, ao explicar que “todo o local já foi batido na sua totalidade, alargando-se o raio de ação para as imediações".

De realçar que o terreno no qual estão a ser feitas as buscas tem uma vegetação bastante densa e que por isso "todo o tipo de hipóteses ainda estão em cima da mesa".

A organização da corrida de todo-o-terreno – Rota das Capelas está a ajudar as autoridades na procura pelo atleta de 49 anos e irá tentar descobrir a localização de Marílio Leite através de um chip que este estava a usar no decorrer da prova, indicou um dos responsáveis pelo Trail, Vítor Queiroz, à mesma fonte.

Marílio Leite, da equipa de Trail “Nós Acreditamos Run Team”, foi visto pela última vez a cerca de 2,5 quilómetros da meta da corrida de Trail Rota das Capelas, no domingo.

Foi dado como desaparecido quando se aperceberam que o atleta não tinha cruzado a meta da corrida.