'Gente de Palavras – Retratos Caligrafados de Poetas da Língua Portuguesa' é a nova exposição do Taguspark

O Taguspark – Cidade do Conhecimento vai apresentar uma nova exposição. ‘Gente de Palavras – Retratos Caligrafados de Poetas da Língua Portuguesa’ pode ser visitada, de forma gratuita, no Núcleo Central de 22 de julho a 10 de setembro.

Da autoria de Daniel Dias, a coletânea apresenta 26 retratos de autores como Fernando Pessoa, Zeca Afonso ou Natália Correia.

Trata-se de uma “singela, mas afetuosa de lembrar estes poetas que fizeram e fazem parte da história da Língua Portuguesa”, explica o artista, que retrata os poetas com as suas próprias palavras, retiradas de excertos das suas obras, e envolve-os na sua poesia.

A exposição é inaugurada já na próxima quinta-feira pelas 18h, no Núcleo Central do Taguspark, em Oeiras, numa cerimónia que contará com a presença do autor, Daniel Dias.

A nova mostra insere-se na iniciativa MAU – Museu de Arte Urbana do Taguspark e pode ser visitada até 10 de setembro, de segunda a sábado das 9h às 19h.

Sublinhe-se que Daniel Dias nasceu em 1945 e, ao longo da sua vida, frequentou diversos cursos e níveis de ensino, sempre com foco nas artes. Considera-se um espírito livre, progressista, amante do saber e da verdade e fascinado pela vida.

O MAU – Museu de Arte Urbana – pretende refletir o espírito disruptivo, arrojado e urbano que se que se vive no Taguspark – Cidade do Conhecimento, além de ter o objetivo de salientar a importância da arte para o bem-estar da comunidade.