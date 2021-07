Bruno Alves está de saída do Famalicão antes de se estrear pela equipa de Ivo Vieira

O defesa-central foi apresentado como reforço do Famalicão no primeiro dia de julho.





Vinte dias depois do anúncio oficial, Bruno Alves está de saída do Famalicão antes de se estrear com o emblema ao peito.

O defesa-central, que assinou por duas épocas, desentendeu-se com o treinador Ivo Vieira, o que terá sido a razão pela qual decidiu rescindir com os famalicenses, segundo revela o jornal desportivo Record.

Bruno Alves foi apresentado como reforço do Famalicão no primeiro dia de julho, momento no qual foi simbolizado o percurso do pai Washington no clube que chegou a representar nos anos 80.

O Famalicão vai arrancar a época com jogo a contar para a Taça da Liga contra o Feirense, este domingo.