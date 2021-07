Rogério Samora está estável e mantém-se nos cuidados intensivos cardíacos

Rogério Samora continua internado nos cuidados intensivos cardíacos do hospital Amadora Sintra. O ator está estável e com o prognóstico reservado, revelou Júlia Pinheiro no seu programa, esta terça-feira.

"As últimas notícias dizem que o ator está estável, mas com o prognóstico reservado e que continua internado nos cuidados intensivos cardíacos", disse a apresentadora, ao acrescentar que devemos ter a “máxima tranquilidade e serenidade”, enviando-lhe “rápidas melhoras”.

Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando estava nas gravações da novela “Amor Amor” da SIC, confirmou o canal em comunicado.

“A SIC e a SP Televisão estão a acompanhar a situação e todos os seus colegas e elencos desejam as rápidas melhoras do Rogério Samora”, acrescenta o canal.