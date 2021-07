Encontrado sem vida atleta de Trail desaparecido há mais de dois dias em Marco de Canaveses

Foi possível detetar o corpo do Marílio Costa através de sensores que foram capazes de identificar a localização do chip que estava colocado no seu dorsal.





Foi encontrado o corpo de Marílio Costa Leite sem vida, depois de desaparecer no domingo na prova de corrida de todo-o-terreno em Marco de Canaveses. As autoridades estão agora a retirar o cadáver do homem do local.

O corpo do atleta de 49 anos da equipa de Trail "Nós acreditamos Run Team" de Felgueiras foi detetado a "três ou quatro quilómetros" do local onde tinha sido visto pela última vez na prova Rota das Capelas, segundo disse uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses ao Observador.

Foi possível detetar o corpo do Marílio Costa através de sensores que foram capazes de identificar a localização do chip que estava colocado no seu dorsal, indica a SIC Notícias.

Segundo disse o sargento da Proteção Civil municipal, Josias Alves, à SIC Notícias, Marílio Leite foi encontrado a "50 metros abaixo da estada que segue para Lardosa", explicando que esse local é "bastante longe" do percurso da prova e que por isso "não se julgava possível" detetá-lo naquele sítio.

Sobre as possíveis causas do desaparecimento, Josias Alves acredita que "provavelmente, dado o calor", o atleta "poderá ter entrada me confusão e ter-se-á afastado o trilho para esta localização".

O sargento também contou que, antes de desaparecer, várias pessoas indicaram que o homem de 49 anos foi visto "com as pernas feridas, fruto de duas quedas, e com os membros inferiores bastante trémulos".

As buscas pelo homem de 49 anos duraram mais de 48 horas e até ao final da tarde de hoje não tinha sido encontradas nenhumas pistas sobre o paradeiro de Marílio Leite.

O homem da equipa “Nós Acreditamos Run Team”, foi visto pela última vez a cerca de três quilómetros, com ar fatigado, da meta da corrida de Trail Rota das Capelas, no domingo. Foi dado como desaparecido quando se aperceberam que o atleta não tinha cruzado a meta da corrida.