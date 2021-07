Caravanistas manifestam-se no sábado

Um grupo de auto caravanistas planeia manifestar-se, no sábado, em Lisboa, contra a proibição de pernoita de autocaravanas fora dos locais autorizados e recentes alterações legislativas aprovadas pelo parlamento, inclusivamente, a proibição de estacionamento nas áreas protegidas.

“Isso quer dizer que a gente nunca mais pode ir para a Serra da Estrela, nunca mais pode visitar o Gerês, nunca mais pode ir a uma praia de autocaravana”, explicou, em declarações à Lusa, Elisabete Desidério, administradora do Grupo Viver numa Autocaravana.pT, acrescentando que “as zonas protegidas é tudo o que é visitável”.

Recorde-se que em janeiro entrou em vigor uma lei que restringiu a pernoita a locais a expressamente designados para o efeito, o que agora pode ficar sem efeito se as alterações forem aprovadas na generalidade. É de lembrar que, agora, naquilo que diz respeito ao conceito de pernoita, foi aprovada a proposta dos socialistas para “a permanência de autocaravana ou similar, com ocupantes, entre as 22h e as 07h”.