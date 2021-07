EUA temem um "ressurgimento" da pandemia

Os Estados Unidos temem poder estar perante um ressurgimento da pandemia depois de um aumento rápido de novos casos de coronavírus dentro das suas fronteiras e de uma estagnação do processo de vacinação.

Tem sido registados diversos surtos, especialmente em estados que possuem taxas de vacinação mais baixas, nomeadamente Arkansas, Louisiana, Missouri e o Nevada.

Estes novos surtos estão a ser designados como a “pandemia dos não vacinados” e levaram o Presidente Joe Biden a lançar um apelo a todos os americanos para se vacinarem, “por favor, por favor”, cita o Guardian.

A somar à “pandemia dos não vacinados”, as autoridades de saúde americanas temem ainda que as novas variantes, nomeadamente a Delta, possa complicar o cenário dos Estados Unidos, que ainda é o país com mais casos de infeção do mundo.

Este receio levou o país a atualizar os avisos de viagem para o Reino Unido, Indonésia, Zimbábue, Fiji e Ilhas Virgens Britânicas, aconselhando os seus cidadãos a não viajarem para esses destinos devido ao agravamento da pandemia, e a rever as regras de chegadas de viajantes de destinos considerados de maior risco.

O Reino Unido, que esta semana levantou uma série de restrições, passou de Nível 3 (“reconsiderar a viagem”) para Nível 4 (“não viajar”), depois de ter oscilado por várias vezes entre patamares de risco para as autoridades sanitárias dos EUA.

Número real de mortes na Índia

Entretanto, investigadores acreditam que o total de mortes na Índia devido à covid-19 pode ser 10 vezes superior aos dados oficiais, ou seja de vários milhões e não de milhares.

O documento, publicado por Arvind Subramanian, antigo conselheiro económico do Governo indiano, e dois investigadores do Centro para o Desenvolvimento Global e da Universidade de Harvard, calcula que o excesso de mortes – a diferença entre os óbitos registados e os que seriam esperados em circunstâncias normais – ronde entre três e 4,7 milhões entre janeiro de 2020 e junho de 2021.

O relatório aponta que a contagem oficial pode ter deixado de fora mortes ocorridas em hospitais sobrecarregados, especialmente durante a devastadora segunda vaga da pandemia, na primeira metade do ano.