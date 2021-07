Detido homem que atropelou três pessoas em Reguengos de Monsaraz

O homem que agrediu e atropelou três pessoas, na sexta-feira à noite, em Reguengos de Monsaraz foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), esta quarta-feira.

Segundo o Diário de Notícias, o homem entregou-se nas instalações da PJ de Évora, tendo entrado acompanhado de um advogado.

Recorde-se que os confrontos junto a uma esplanada de Reguengos de Monsaraz e que acabaram com o atropelamento de três pessoas, que a GNR no local não conseguiu evitar, foi gravado com a câmara de um telemóvel.

Após ter atropelado três pessoas, que terão ficado feridas, o indivíduo fugiu, estando, desde então, a ser procurado pelas autoridades.

A situação violenta gerou imediatamente polémica após a publicação das imagens nas redes sociais, e já levou à abertura de um processo de averiguações pela GNR, cujos militares no local foram muito criticados devido à sua alegada inação perante os vários confrontos físicos.

Reveja o vídeo