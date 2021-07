Dolly Parton recria capa da Playboy para surpreender o marido

Dolly Parton recriou a sua icónica capa da Playboy para oferecer como prenda de aniversário ao marido, que celebrou, na terça-feira, 79 anos. Em 1978, quando tinha 32 anos, a ‘rainha do country’ pousou como coelhinha e agora, 43 anos depois, não deixou de lado nenhum pormenor.

"Provavelmente estão a questionar o porquê de estar vestida desta forma. Bem, é para o aniversário do meu marido", afirmou a cantora, num vídeo publicado no Twitter.

"Lembram-se quando disse que quando chegasse aos 75 ia voltar a posar para a Playboy? Pois, bem. Tenho 75 anos e já não tenho a revista, mas a verdade é que o meu marido sempre gostou da capa original da Playboy", acrescentou.



"Estava a pensar em qualquer coisa que o fizesse feliz. Ele ainda acha que sou uma rapariga sexy mesmo depois de 57 anos juntos. Não quero que ele deixe de pensar dessa forma", completou.

Parton e o marido, Carl Thomas Dean, estão casados desde maio de 1966.

It’s always #HotGirlSummer for my husband, Carl 💝 Happy birthday my love! pic.twitter.com/utz7Atpk3F