Militar da GNR fora de serviço salva jovem de 20 anos no rio Mondego

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) que se encontrava fora de serviço resgatou, na terça-feira, um jovem de 20 anos no rio Mondego, junto à ponte de Santa Clara, em Coimbra.

Em comunicado, esta quarta-feira divulgado, a GNR explica que o “militar, ao iniciar a travessia da ponte de Santa Clara, verificou que estava um jovem no rio a sentir-se mal, sem reagir a qualquer indicação verbal e sem capacidade para nadar para a margem” e “ao aperceber-se que o cansaço do jovem começava a ser evidente, o militar nadou ao encontro do jovem, resgatando-o e conduzindo-o até à margem”.

O resgate contou com o auxílio dos Bombeiros Voluntários de Coimbra e dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, que, devido ao terreno acidentado do local, recorreram a uma embarcação permitindo a evacuação do jovem para uma unidade hospitalar.

No local esteve ainda presente a Polícia de Segurança Pública (PSP), que tomou conta da ocorrência.