Capturado homem de nacionalidade indiana procurado pela Interpol em Loures

Um cidadão de nacionalidade indiana foi capturado, esta quarta-feira, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em Santo António de Cavaleiros, Loures.

O indivíduo foi detido na via pública, uma vez que circulava no local com um passaporte falsificado. De acordo com a TVI24, o cidadão estava a utilizar este documento para tentar legalizar a sua situação em Portugal.

O homem de 26 anos era procurado pela Interpol por indícios de crimes de terrorismo internacional e de financiamento de atividades terroristas, através do tráfico de heroína, estando associado a organizações criminais no Paquistão e na Índia, segundo informa o mesmo órgão de comunicação social.

Agora, o cidadão procurado será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, no qual vai saber quais as medidas de coação tidas por adequadas.