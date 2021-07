Autoagendamento para maiores de 20 anos deverá estar disponível para a semana

Gouveia e Melo mostrou-se satisfeito com a aceitação da vacina por parte dos jovens em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países.





O autoagendamento para pessoas com 20 ou mais anos deverá estar disponível, “em princípio, para a semana”, afirmou, esta quarta-feira, o coordenador da task-force responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal.

"Às pessoas com 20 anos peço-lhes um bocado de paciência, mas têm que esperar", disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, em declarações aos jornalistas no final da sua participação na conferência internacional “Saúde Global em Pós-Pandemia”, na Universidade de Coimbra, explicando que não têm sido abertos autoagendamentos “para fazer filas de espera”.

"Todas as semanas parte um comboio com um determinado número de lugares. As pessoas autoagendam-se para esse comboio. Quando o comboio parte, não há mais lugares e as pessoas têm de esperar pela semana seguinte", disse.

Gouveia e Melo mostrou-se ainda satisfeito com a aceitação da vacina por parte dos jovens em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países. "Os nossos jovens estão muito esclarecidos", frisou.